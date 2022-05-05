FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jose Sosa'dan flaş karar! Menajerine talimatı verdi

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor formaları da giyen ve son olarak Fenerbahçe'de top koşturan Jose Sosa'nın sözleşmesi bu yaz sona erecek. Arjantinli yıldızın geleceği merakla beklenirken, flaş bir detay ortaya çıktı. 36 yaşındaki futbolcunun menajerine talimat verdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.05.2022- 19:12