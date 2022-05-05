FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Gian Piero Gasperini'nin menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'de gündem teknik direktör. Yeni sezona İsmail Kartal'ın ardından yeni bir hocayla devam etmek isteyen yönetimin hedefinde çok önemli isimler bulunuyor. Adı geçen hoca adaylarından en dikkat çekenlerde birisi de Gian Piero Gasperini. Bir süredir Kanarya'yla anılan deneyimli antrenörün menajeri, bu söylentilere ilişkin oldukça önemli bir açıklamada bulundu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.05.2022- 19:51