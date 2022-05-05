Vitor Pereira sonrası geçici olarak teknik direktörlük koltuğunu İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, yeni sezon için hoca arayışlarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Gian Piero Gasperini'nin menajerinden Fenerbahçe açıklaması!
Fenerbahçe'de gündem teknik direktör. Yeni sezona İsmail Kartal'ın ardından yeni bir hocayla devam etmek isteyen yönetimin hedefinde çok önemli isimler bulunuyor. Adı geçen hoca adaylarından en dikkat çekenlerde birisi de Gian Piero Gasperini. Bir süredir Kanarya'yla anılan deneyimli antrenörün menajeri, bu söylentilere ilişkin oldukça önemli bir açıklamada bulundu. İşte ayrıntılar...
Son olarak gündeme gelen isim ise Gian Piero Gasperini oldu. Atalanta'yı çalıştıran 64 yaşındaki teknik adamın menajeri Claudio Druetta, konuyla ilgili konuştu.
GASPERINI FENERBAHÇE'YE İDDİASI
Joachim Löw sonrası rotayı Jorge Jesus'a kıran Başkan Ali Koç, Portekizli teknik adamla henüz orta yolu bulamazken, gündeme son olarak Gasperini gelmişti.