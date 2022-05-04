Fenerbahçe Beko'da alınan başarısız sonuçların ardından Aleksandar Djordjevic'in koltuğu sallantıda olmaya devam ediyor.
Yunan basını duyurdu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Dimitris Itoudis!
Fenerbahçe Beko'da bu sezon Final Four'a kalınamamasının ardından gözler Ali Koç ve yönetime çevrildi. Sarı-lacivertlilerde antrenör Sasha Djordjevic ile yolların ayrılması beklenirken Yunan basınından flaş bir iddia geldi. İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası ve detayları...
Bu gelişmelerin ardından bu sezon EuroLeague'de Final Four'un dışında kalan sarı-lacivertlilerde Yunan basınında yer alan aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre işte öne çıkan yeni hoca.
O İSİM ITOUDIS!
Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe'de görev alan Obradovic'in 11 yıl boyunca Panathinaikos'ta yardımcılığını yapan 51 yaşındaki deneyim isim İstanbul'a yeşil ışık yaktı.