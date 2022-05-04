ITOUDIS KİMDİR?

11 yıl boyunca Panathinaikos'ta koç Željko Obradović'in yardımcılığını yapmıştır. 2013-14 sezonu başında Orhun Ene'nin yerine Banvit koçu olarak göreve başlamıştır. Ardından CSKA Moskova kulübünde koç olarak görevine devam etmiştir. 2015-16 sezonunda CSKA Moskova ile EuroLeague kupasını kazandı. Takımı bir yıl sonra aynı turnuvada üçüncü oldu.