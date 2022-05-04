Son yıllarda gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, yeni sezonda ilk olarak bu bölgedeki sorunu çözmek istiyor.
Fenerbahçe'ye Ben Brereton Diaz müjdesi!
Spor Toto Süper Lig'de gözünü 2.lik koltuğuna çeviren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor. Kanarya, yeni sezon için ilk olarak forvet hattındaki sorunu çözmeyi planlarken, listesine Ben Brereton Diaz'ı aldı. Sarı lacivertli idareciler, Şilili golcünün takımı Balckburn'ün Premier Lig'e yükselme şansını kaybetmesinin ardından transferde gaza bastı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler çok sayıda futbolcuyu gündemine alırken, listeye son olarak Ben Brereton Diaz ismi eklenmişti.
Fenerbahçe yönetimi, İngiltere Championship ekibi Blackburn Rovers'ta bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Şilili futbolcu için temaslarını sıklaştırdı.