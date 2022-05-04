Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler ile ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.
İspanya'dan bomba iddia! Borussia Dortmund Arda Güler transferinde Barcelona'yı geride bıraktı
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'le ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerin 17 yaşındaki oyuncusuna Avrupa devlerinin ilgisi sürüyor. Barcelona ve Borussia Dortmund'un kadrosuna katmak istediği genç futbolcu için İspanya'dan çarpıcı bir iddia geldi. Haberde, Borussia Dortmund'un Arda Güler transferinde Barcelona'yı geride bıraktığı ifade edildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Bu sezon sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi konumunda olan genç yetenek, Avrupa devlerinin radarında.
Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla ortaya koyduğu başarılı futbol sonrası Barcelona ve Borussia Dortmund'un dikkatini çekmişti.