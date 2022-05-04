İspanya'dan bomba iddia! Borussia Dortmund Arda Güler transferinde Barcelona'yı geride bıraktı

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'le ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerin 17 yaşındaki oyuncusuna Avrupa devlerinin ilgisi sürüyor. Barcelona ve Borussia Dortmund'un kadrosuna katmak istediği genç futbolcu için İspanya'dan çarpıcı bir iddia geldi. Haberde, Borussia Dortmund'un Arda Güler transferinde Barcelona'yı geride bıraktığı ifade edildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.05.2022- 16:16 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022- 16:22