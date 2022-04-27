Fenerbahçe, gelecek sezon için kusursuz bir kadro kurmak istiyor. Kanarya gelecek isimler kadar gidecekler üzerinde de titiz bir çalışma yapıyor. Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mesut Özil, Jose Sosa, Dimitrios Pelkas gibi orta saha oyuncularıyla yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, doğacak bu boşluğu doldurmak için harekete geçti. Fotomaç'ın haberine göre; gündemdeki isimlerden biri Nicolas de la Cruz. Kariyerini River Plate'te sürdüren 24 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertliler teması kurdu. Cruz'un da kariyerinin bu döneminde Avrupa macerasına atılmaya sıcak bakıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya orta sahasını Arjantin'de buldu! Hedef Nicolas de la Cruz
Fenerbahçe'de yeni sezonda önemli bir revizyon yapılacak. Sarı lacivertli ekipte özellikle orta saha bölgesinde birçok futbolcuyla yollar ayrılacak. Kanarya'nın bu bölgeye takviye etmek istediği isim de ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2022- 06:40