Fenerbahçe, gelecek sezon için kusursuz bir kadro kurmak istiyor. Kanarya gelecek isimler kadar gidecekler üzerinde de titiz bir çalışma yapıyor. Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mesut Özil, Jose Sosa, Dimitrios Pelkas gibi orta saha oyuncularıyla yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, doğacak bu boşluğu doldurmak için harekete geçti. Fotomaç'ın haberine göre; gündemdeki isimlerden biri Nicolas de la Cruz. Kariyerini River Plate'te sürdüren 24 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertliler teması kurdu. Cruz'un da kariyerinin bu döneminde Avrupa macerasına atılmaya sıcak bakıyor.