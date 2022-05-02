Fenerbahçe'de gündem teknik direktör. Yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdüren yönetimin ilk hedefi ise Jorge Jesus. Kanarya, Portekizli hoca ile anlaşılamaması durumunda ise rotayı bir kez daha İsmail Kartal'a çevirecek.

Karşılıklı mali şartlar masada. Bu hafta kritik. Portekizli teknik adam ile ortak noktaya gelinirse imzaların atılması bekleniyor. Fotomaç'ın haberine göre; aksi durumda ise ibre İsmail Kartal'a dönebilir. Zira Ali Koç'un görüştüğü diğer aday Löw'ün de Jesus gibi şartları ağır. Bu nedenle İsmail Kartal ile yola devam etme seçeneği ön plana çıkacak. Yönetim içinde bazı isimlerin de başarılı olan İsmail Kartal'ın gelecek sezon da kalması fikrine olumlu baktığı ileri sürüldü.