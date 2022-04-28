Fenerbahçe'de bu sezon alternatif olarak görülen fakat Szalai'nin sakatlığı sonrası formayı kapan Serdar Aziz sezonun son bölümünde performansıyla öne çıkan isimler arasında yer aldı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz takımdan ayrılacak mı? Yönetim kararını verdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara şimdiden başlayan ve takımı önemli ölçüde yenilemesi bekleyen sarı-lacivertlilerde, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Serdar Aziz'in geleceği merak konusu olmuştu. Son haftalarda gösterdiği başarılı performansla beğeni toplayan tecrübeli stoperin takımdaki geleceği netleşti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı Lacivertlilerin İsmail Kartal ile yakaladığı çıkışın mimarlarında olan Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Tecrübeli futbolcunun geleceği netlik kazanmaya başladı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Takvim'de yer alan habere göre yönetim son dönemin en başarılı isimlerinden biri olarak ön plana çıkan Serdar Aziz'le her konuda anlaşma sağlandı.