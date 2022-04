Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin mutlu günü!

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci'nin erkek çocukları dünyaya geldi. İşte detaylar...

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin oğlu oldu. Futbolcumuzun eşi Gözde Kahveci, Can adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Gözde ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, Can'a sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." ifadeleri yer aldı.