Ali Koç, Jorge Jesus'un kendisi ve ekibi için talep ettiği rakam ile takımın yeniden kurulması için istediği transfer bütçesi üzerinden temaslarını sürdürüyor. Öte yandan görüşmeleri doğrulayan Fenerbahçe, "Bilgimiz ve onayımız dışında servis edilen özel bir toplantıya dair fotoğrafla 'anlaşma sağlandı' yaklaşımı gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.