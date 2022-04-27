Fenerbahçe, Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi bileti için ikinci basamaktaki yerini korumaya çalışırken, başkan Ali Koç uzun süredir yeni teknik adamı belirlemek için temaslarda bulunuyordu. Önceki gün başkan Koç'un Portekizli efsane çalıştırıcı Jorge Jesus ile birlikte yer aldığı karenin sızması camiayı heyecanlandırdı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Jorge Jesus'u bekliyor! Resmi imza...
Fenerbahçe'de teknik direktör gündemi devam ediyor. Sarı lacivertli ekipte İsmail Kartal'ın yerine göreve kimin geleceği merak edilirken, başkan Ali Koç ile Jorge Jesus'un görüşmesinden yansıyan fotoğraf camiayı heyecanlandırdı. Yönetimin Portekizli teknik adamla büyük ölçüde anlaştığı da gelen bilgiler arasında. İşte ayrıntılar...
Koç'un sözünü verdiği gibi 'marka' bir isim ile temaslarını ilerletmesi üzerine taraftarlar da Jorge Jesus nöbetine koyuldu. Sarı-lacivertliler, başkan Ali Koç'un teknik direktör konusunda bu defa doğru yönde ilerlediğini düşünüyor.
TEMASLAR SÜRÜYOR
Fotomaç'ın haberine göre; başkan Ali Koç ile Portekizli ünlü teknik adam Jorge Jesus'un buluşması camiayı hareketlendirdi ancak henüz taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.