Fenerbahçe forvet hattı için tanıdık bir isimle ilgileniyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da forvet harekatı! İşte hedefteki isim
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un açıklanması beklenirken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Son senelerde gol yollarında büyük sıkıntılar yaşayan ve forvet transferlerinden istediği verimi alamayan sarı-lacivertliler aradığı ismi buldu. Kanarya'nın, tanıdık bir hücumcu ile ilgilendiği belirtildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlamak isteyen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazanmış durumda.
Geçtiğimiz günlerde Jorge Jesus ile toplantı görüntüleri ortaya çıkan Ali Koç'un Portekizli teknik adama yıldız isimlerden oluşan kadro emanet etmek istediği öğrenildi.