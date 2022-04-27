FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da forvet harekatı! İşte hedefteki isim

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un açıklanması beklenirken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Son senelerde gol yollarında büyük sıkıntılar yaşayan ve forvet transferlerinden istediği verimi alamayan sarı-lacivertliler aradığı ismi buldu. Kanarya'nın, tanıdık bir hücumcu ile ilgilendiği belirtildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2022- 10:31 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022- 10:32