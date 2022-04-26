Fenerbahçe formasıyla bu sezon forma şansı bulan ve süre aldığı her maçta etkili bir performans sergileyen Arda Güler'in taliplileri artıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler için ilk teklif geldi! İşte o rakam...
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler performansıyla büyülemeye devam ediyor. Sarı lacivertli kulüple birlikte Türk futbolunun çok şey beklediği yıldız için Avrupa'dan ilk teklif de geldi. Alman devi Borussia Dortmund, 17 yaşındaki oyuncu için kolları sıvadı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2022- 20:46
Futbol kamuoyunda taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan 17 yaşındaki yıldıza Alman devi Borussia Dortmund'un talip olduğu iddia edildi.
Ajansspor'un haberine göre; Dortmund, Fenerbahçe'den Arda Güler'i resmen istedi.