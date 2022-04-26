FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler için ilk teklif geldi! İşte o rakam...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler için ilk teklif geldi! İşte o rakam...

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler performansıyla büyülemeye devam ediyor. Sarı lacivertli kulüple birlikte Türk futbolunun çok şey beklediği yıldız için Avrupa'dan ilk teklif de geldi. Alman devi Borussia Dortmund, 17 yaşındaki oyuncu için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2022- 20:46