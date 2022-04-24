Fenerbahçe'de yeni sezonda takımı üst düzey bir teknik direktöre emanet etmek isteyen başkan Ali Koç, Jorge Jesus ile görüşmek için Portekiz'e gitti. 67 yaşındaki çalıştırıcı ile masaya oturacak olan Koç, anlaşma zemini arayacak.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan Jorge Jesus seferi! Ali Koç Portekiz'e gitti
Fenerbahçe'de teknik direktör gündemi sürüyor. Sarı lacivertli ekipte öne çıkan adaylardan Jorge Jesus ile önemli bir görüşme gerçekleştirilecek. Başkan Ali Koç, deneyimli teknik adamla masaya oturmak adına Portekiz'e uçtu. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2022- 06:40
Koç ile birlikte yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de görüşmede yer alacağı ifade edildi. Joachim Löw ile birlikte sarı-lacivertlilerin en önemli hoca adayı olan Jesus'un ismi son dönemde biraz daha öne çıkmıştı.
Son olarak Benfica'da görev yapan Jesus, geçtiğimiz aralık ayından beri boşta bulunuyor. Fotomaç'ın haberine göre; Brezilya, Katar ve Suudi takımlarının da ilgilendiği Jesus'un istediği ekonomik şartları uygun hale getirmesi halinde anlaşma sağlanabileceği konuşuluyor.