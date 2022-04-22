Fenerbahçe'de Serdar Dursun, son haftalarda forvette tek seçenek haline gelmişti.
Serdar Dursun formasını kaptırmak istemiyor! Antrenmanda şov yaptı
Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'la karşılaşacak olan sarı-lacivertli takımda forvet Serdar Dursun, hafta içi yapılan antrenmanlarda çok hazır gözüktü. Tecrübeli golcü, ilk 11'deki yerini kaybetmemek için idmanlardaki formunu Rizespor karşısında sahaya yansıtmak istiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2022- 14:10
Ancak hem Serdar'ın son 7 maçında sadece 1 kez ağları sarsması, hem de Valencia'nın Shakhtar karşısındaki performansı rekabetin yeniden kızışmasına neden oldu.
Bu durum, kısa sürede etkisini gösterdi. Serdar Dursun, son iki gündeki antrenmanda golleri sıraladı.