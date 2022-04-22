Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor'a konuk olacak. Mücadele öncesi İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Kartal, "5 tane final maçımız var. En önemlisi de bu akşamki Rizespor maçı. Onlar da lige tutunmak için bu maça final gözüyle bakıyorlar. Buraya kazanmak için geldik. Kalan 5 maçı da en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Bu doğrultuda hareket ediyoruz." dedi.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor'a konuk olacak. Mücadele öncesi İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.



İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:



5 tane final maçımız var. En önemlisi de bu akşamki Rizespor maçı. Onlar da lige tutunmak için bu maça final gözüyle bakıyorlar. Buraya kazanmak için geldik. Kalan 5 maçı da en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Bu doğrultuda hareket ediyoruz.



Çaykur Rizespor da bu maça final olarak bakıyor. Biz burada kendi oyunumuzu oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Bu oyuncularım benim istediğim oyun profilini son haftalarda gayet başarılı yerine getiriyorlar. Diğer oyuncularım da hazır. Sarı kart sınırında olan oyuncularım var, onları dinlendirirsek yerine koyabileceğimiz oyuncularım da hazır.