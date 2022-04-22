Şampiyonluğun 1 numaralı adayı olan bir kadro ile yeni sezona başlamak isteyen Fenerbahçe'ye son derece önemli bir teklif geldi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya dev isim! Rogon menajerlik Marcel Sabitzer'i önerdi
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezon öncesinde yapılacak takviyeleri erkenden noktalamak isteyen sarı lacivertli ekip, şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Birçok futbolcu için temaslarını sürdüren Kanarya'ya, yönetimle de arasının iyi olduğu bilinen Rogon menajerlik şirketinden flaş bir teklif geldi. İşte ayrıntılar...
Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertli yönetimin yakın ve iyi ilişkiler içerisinde olduğu Rogon menajerlik şirketi Bayern Münih'in Avusturyalı merkez orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer'i Fenerbahçe'ye önerdi.
Sabitzer'i Arsenal ile Atletico Madrid'in de istediği bir ortamda Fenerbahçe'ye önerilmesi bu iki kulübün Bayern'in istediği parayı vermeye yanaşmaması olarak değerlendirildi.