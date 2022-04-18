Kanarya'nın bu sezon en büyük kazanımı olan Arda Güler, Göztepe maçındaki oyunu, golü, futbol aklı ile yine takdir topladı. 17 yaşındaki genç futbolcu oyunda kaldığı bölümde penaltıdan ağları sarstı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Arda Güler parmak ısırtıyor! İşte sözleşme detayları...
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, performansıyla göz dolduruyor. Camianın çok şey beklediği 17 yaşındaki yıldız, son olarak Süper Lig'de Göztepe karşısında ağları sarsmayı başardı. Kadıköy'de ilk defa gol sevinci yaşayan Arda Güler, müthiş de bir istatistik yaşadı. Öte yandan Arda'nın sözleşme detayları da ortaya çıktı. İşte detaylar...
Kanarya'nın bu sezon en büyük kazanımı olan Arda Güler, Göztepe maçındaki oyunu, golü, futbol aklı ile yine takdir topladı. 17 yaşındaki genç futbolcu oyunda kaldığı bölümde penaltıdan ağları sarstı.
Arda Güler böylece Süper Lig'de 10 maçta 3 gol, 2 asiste ulaştı. Toplamda 232 dakika oynadı. Her 45 dakikada 1 skora etki etmeyi başardı. Müthiş bir istatistik yakaladı.Genç futbolcu, Kadıköy'de ilk defa gol sevinci yaşarken penaltıda topu ona bırakan Enner Valencia'ya da "Kral" diyerek teşekkür etti. Valencia da onu tebrik etti.
30 MİLYON EURO'YA SERBEST
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin Arda Güler ile yaptığı sözleşmenin detayları ortaya çıktı. Buna göre 3 yıllık sözleşmenin ilk senesinde serbest kalma bedeli 20 milyon euro. İkinci yılında bu rakam 25 milyon euro'ya çıkıyor. Son sezonda ise 30 milyon euro oluyor. Arda'nın ilk hedefi sarı-lacivertli forma ile başarılı olmak.