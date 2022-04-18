30 MİLYON EURO'YA SERBEST

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin Arda Güler ile yaptığı sözleşmenin detayları ortaya çıktı. Buna göre 3 yıllık sözleşmenin ilk senesinde serbest kalma bedeli 20 milyon euro. İkinci yılında bu rakam 25 milyon euro'ya çıkıyor. Son sezonda ise 30 milyon euro oluyor. Arda'nın ilk hedefi sarı-lacivertli forma ile başarılı olmak.