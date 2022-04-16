Diego Rossi'nin bonservisini alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Kulislerde başkan Ali Koç'un biri golcü iki süper yıldız almayı planladığı konuşuluyor.
İşte gündemdeki oyuncular ve son iddialar:
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan yıldız avı! Gündemdeki isimler...
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Yeni sezonda kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı lacivertli ekip, yıldız isimleri radarına aldı. İyi bir golcü almak isteyen Kanarya’da Luiz Suarez, Isco ve Vincent Aboubakar gündemde. Cyle Larin de yönetime önerildi. Ali Koç’un gözdesi ise Anderson Talisca. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2022- 06:40
Diego Rossi'nin bonservisini alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Kulislerde başkan Ali Koç'un biri golcü iki süper yıldız almayı planladığı konuşuluyor.
Sözleşmeleri bitecek Luis Suarez ve Isco'nun menajerleri ile temasa geçilip bilgi alındı.
Fotomaç'ın haberine göre; Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca için de nabız yoklandı. Talisca ile başkan Ali Koç'un bizzat görüştüğü iddialar arasında. Al Nassr'da oynayan iki yıldızın da sözleşmeleri sürüyor. Şartlar uygun hale gelirse girişimler resmileştirilecek.