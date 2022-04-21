Fenerbahçe'de bu sezon 2. dönemini yaşayan ancak bir kez daha beklentileri karşılayamayan Vitor Pereira ile sezon ortasında yollar ayrılmıştı. Portekizli antrenör kariyerine, Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'ta devam ediyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Corinthians Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın transfer listesi hacklendi! Listedeki isimler...
Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve Brezilya ekiplerinden Corinthians'ın yolunu tutan Vitor Pereira'nın adı ilginç bir haberle anılmaya başlandı. Portekizli antrenörün transfer listesi, kulübün ezeli rakiplerinden Palmeiras'lı bir taraftar tarafından hacklendi. Listede Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan 2 ismin olması dikkat çekti. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2022- 22:12
53 yaşındaki hocanın ismi, bu kez ilginç bir haberle gündeme geldi.
Özellikle Fenerbahçe döneminde takıma yaptığı transferlerle dikkat çeken Vitor Pereira'nın, bu kez Corinthians için hazırladığı transfer listesi ortaya çıktı.