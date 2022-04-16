FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da şok sakatlık! Gözyaşlarıyla sahayı terk etti
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi konuk etti. Sarı lacivertlilerde Dimitrios Pelkas, maçın 30. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Yunan oyuncu, sahayı terk ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Taraftarlar da "Pelkas, Pelkas" tezahüratlarında bulundu.
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi konuk etti. Sarı lacivertlilerde Dimitrios Pelkas, maçın 30. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Yunan oyuncu, sahayı terk ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Taraftarlar da "Pelkas, Pelkas" tezahüratlarında bulundu.