Fenerbahçe Göztepe maçında VAR sonrası penaltı kararı!
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti. Sarı lacivertliler, maçın 81. dakikasında penaltı kazandı. Kanarya'da, Diego Rossi Göztepe'li François Moubandje'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, VAR'ın uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. İşte o pozisyon... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2022- 22:19 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022- 22:29
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi ağırladı.
Sarı lacivertliler maçın 81. dakikasında penaltı kazandı.
Kanarya'da, Diego Rossi, Göztepe'li François Moubandje'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı.
Hakem Yasin Kol, VAR'ın uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi.
İŞTE O POZİSYON:
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS