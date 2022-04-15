Gelecek sezon kadrosunda revizyona gidecek olan Fenerbahçe, orta sahadan Ozan Tufan, Luiz Gustavo ve Jose Sosa gibi oyuncularla yollarını ayıracak.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Corentin Tolisso bombası!
Yeni sezon transfer planlamalarını sürdüren Fenerbahçe, Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek Corentin Tolisso'nun menajeri ile temasa geçti. Transfer şartları masaya yatırıldı. Gelecek sezon bol yıldızlı bir kadro oluşturmayı hedefleyen sarı lacivertliler, Fransız yıldızı istiyor. İşte transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-Lacivertliler o bölgeyi çok kaliteli bir isimle takviye etmeyi planlıyor. Takvim'in haberine göre, hedefteki isimlerden biri de Bayern Münih'te bu sezon fazla forma şansı bulamayan Corentin Tolisso...
SADECE 14 MAÇTA FORMA GİYDİ
Fransız oyuncunun Alman deviyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri ile temas kurduğu ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı belirtildi.