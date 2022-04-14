Ancak bu ihtimalin gitgide azalması sebebiyle deneyimli futbolcunun İngiltere'ye dönüşü her geçen gün daha da zor hale geliyor. Ozan Tufan ile ilgili gelişmeleri Beşiktaş da yakından takip ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın Ozan'ın bonservis sorununu çözmesi halinde bu transfer için harekete geçeceği öne sürülüyor.