Fenerbahçe'de 20 Mart'ta oynanan Konyaspor maçının devre arasında teknik direktör İsmail Kartal'a verdikleri sert tepki sonrası kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan bir şokla daha karşı karşıya kaldı.
Fenerbahçe'den flaş Mesut Özil ve Ozan Tufan kararı!
Fenerbahçe'de beklentilerin çok altında kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakılmıştı. 2 yıldızın özellikle teknik direktör İsmail Kartal'a verdikleri sert tepki nedeniyle bu karar alınmıştı. Öte yandan Mesut ve Ozan için kulüp flaş bir karar daha aldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de 20 Mart'ta Konyaspor maçının devre arasında oyundan alınma kararı sonrası teknik direktör İsmail Kartal'a sert bir tepki veren Mesut Özil ve Kartal'ı forma adaleti konusunda eleştiren Ozan Tufan, bu olaydan kısa bir süre sonra kadro dışı bırakılmıştı.
20 günü aşkın süredir çalışmalarını takımdan ayrı bir şekilde sürdüren Mesut Özil ve Ozan Tufan için henüz bir af kararı çıkmazken, bu iki futbolcunun mevcut durumunu görüşmek için masaya oturacak olan Fenerbahçe yönetiminin flaş bir karar aldığı öğrenildi.