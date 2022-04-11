FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da derbi bereketi! Galatasaray maçı sonrası kasası doldu

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertli ekipte bu galibiyet 3 puanın yanı sıra maddi anlamda da büyük bir gelir olarak geri döndü. Kanarya, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan dev mücadelenin bilet satışından ve stadyumun altındaki iki Fenerium'da taraftarlarının yaptığı alışverişlerden 20 milyon TL'ye yakın gelir sağladı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.04.2022- 06:40