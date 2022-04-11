Süper Lig'de sezonun en önemli gecelerinden birine sahne olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, ev sahibi ekibin kasasını doldurdu.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da derbi bereketi! Galatasaray maçı sonrası kasası doldu
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertli ekipte bu galibiyet 3 puanın yanı sıra maddi anlamda da büyük bir gelir olarak geri döndü. Kanarya, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan dev mücadelenin bilet satışından ve stadyumun altındaki iki Fenerium'da taraftarlarının yaptığı alışverişlerden 20 milyon TL'ye yakın gelir sağladı.
Süper Lig'de sezonun en önemli gecelerinden birine sahne olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, ev sahibi ekibin kasasını doldurdu.
Satışa sunulan biletler günler önce dakikalar içinde tükenirken, Kadıköy'e akın eden sarı-lacivertli futbolseverler, stadın altındaki iki Fenerium mağazasını da boş bırakmadı ve ürünleri satın alarak takımlarına destek verdiler.
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, bilet satışından ve stadın altındaki iki Fenerium'daki ürün satışlarından 20 milyon TL'ye yakın gelir elde etti.