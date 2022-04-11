Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde dev kulüpler o yıldızları izledi!

Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelede gülen taraf sarı lacivertli ekip olurken, maçta dikkat çeken bir başka detay ise Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin scoutlarının yıldız isimleri yakından takip etmesi oldu. Çok sayıda kulüp; Fenerbahçe'den Kim Min Jae, Ferdi Kadıoğlu ve dün akşam 90+1'de oyuna giren Attila Szalai'nin yanı sıra Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Marcao'yu izlemeleri için Kadıköy'e ekip gönderdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.04.2022- 06:40