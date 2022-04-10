İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi muhtemel 11'i...

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Türkiye'de olduğu kadar dünyada da bu maç heyecanla takip edilecek. Ev sahibi Fenerbahçe, ezeli rakibini yenerek lig ikinciliği yolunda önemli bir 3 puan almak istiyor. Karşılaşma öncesinde teknik direktör İsmail Kartal'da ilk 11 tercihini yaptı. İşte Kanarya'nın Galatasaray maçı muhtemel 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2022- 06:40