Futbolseverlerin aylarca beklediği dünya derbisi geldi çattı... Fenerbahçe bugün ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek, büyük bir heyecan kasırgası yaşanacak.
İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi muhtemel 11'i...
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Türkiye'de olduğu kadar dünyada da bu maç heyecanla takip edilecek. Ev sahibi Fenerbahçe, ezeli rakibini yenerek lig ikinciliği yolunda önemli bir 3 puan almak istiyor. Karşılaşma öncesinde teknik direktör İsmail Kartal'da ilk 11 tercihini yaptı. İşte Kanarya'nın Galatasaray maçı muhtemel 11'i...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2022- 06:40
Süper Lig'de son 7 maçta 19 puan alarak şahlanan Kanarya galip gelirse ikinci sıraya yükselecek. Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktör İsmail Kartal, derbide sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.
İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i...
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