Süper Lig'in 32. haftası Fenerbahçe - Galatasaray derbisine ev sahipliği yapacak. Sarı lacivertli ekipte bu maçta Arda Güler'in forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Öte yandan İsmail Kartal'ın Arda Güler'i derbide yedek soyunduracağı öğrenildi.

Attığı goller ve yaptığı asistlerle Fenerbahçe'nin bu sezon sürpriz silahı olan Arda Güler, derbide yedek soyunacak. İsmail Kartal'ın genç yıldızı yine maçın ikinci yarısında sahaya sürmesi bekleniyor. Ligde 2 gol+2 asisti olan Arda, A takımdaki ilk derbisinde gol atarak tarihe geçmeyi hedefliyor.