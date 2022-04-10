Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi sonrası sevinç gösterisi!
Süper Lig'de Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanı yaşandı. Ligin 32. haftasında sarı lacivertli ekip, ezeli rakibini 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Maçın son düdüğünün ardından futbolcular ve taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı. İşte o anlar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2022- 22:49
Sarı-Lacivertli ekip ezeli rakibini 2-0 mağlup ederken 3 puanın da sahibi oldu.
Fenerbahçeli futbolcular kritik galibiyetin ardından büyük sevinç yaşarken tribünler de onlara eşlik etti. İşte o anlar...