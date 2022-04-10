Süper Lig'de Galatasaray'ın konuk edecek olan Fenerbahçe'de, bu maçta sakatlıktan dönen Ferdi Kadıoğlu'nun oynayıp oynamayacağı merak konusu. Yıldız futbolcunun, küçük bir ihtimal de olsa sol kanatta onbirde oynama ihtimali var. İşte ayrıntılar...

Sakatlığını atlatan Ferdi Kadıoğlu'nun bir sürpriz olmazsa yedek soyunması bekleniyor. Küçük bir ihtimal de olsa sol kanatta onbirde oynama ihtimali var. Ferdi, "Dolu tribünler önünde, taraftarlarımızla beraber bu derbinin hissi bizim açımızdan harika olacak. Galatasaray için sabırsızlanıyorum" diyerek göreve hazır olduğunu söyledi.