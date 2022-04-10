Fenerbahçe'ye devre arasında Zorya'dan geri dönen Allahyar Sayyadmanesh, İngiltere'nin yolunu tutmuştu.
FENERBAHÇE HABERİ - Hull City kararını verdi! Allahyar…
Fenerbahçe haberi | Sarı-lacivertli takımın devre arasında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'e kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre İranlı forvet için karar verildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Bora Salgın| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2022- 11:45 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022- 11:47
Hull City'e sezon sonuna kadar kiralanan İranlı forvet için karar verildi.
İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Hull City, Allahyar'ın bonservisini almaya karar verdi.