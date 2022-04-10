Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel açıklamalarda bulundu. Nijeryalı yıldız, "Bugün Kerem'e karşı oynadım. Kendisi gerçekten çok iyi bir oyuncu. Aramızda çok iyi bir mücadele oldu." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından mutlu taraftarları gördüklerini ve amaçlarının onların mutluluğu için savaşmak olduğunu söyledi.

Süper Lig'de derbi mücadelesinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de maçın ardından Bright Osayi-Samuel basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İyi bir takım olduklarını ve özgüvenlerinin yerinde olduğunu söyleyen Samuel, "Son maçlarda iyi performans sergiledik. Bizim için bu maç aynı performansı göstermek için iyi bir maçtı. Bütün takım arkadaşlarım elimden gelenin en iyisini yaptı. Taraftarlarımız inanılmazdı, ekstra güç sağladılar ve bizim için güzel bir gündü" dedi.

"KEREM ÇOK İYİ BİR OYUNCU"

Oynadığı pozisyona değinen İngiliz oyuncu, "Bek oynadığım için daha dikkatli olmam gerekiyor. Hocamız benim özelliklerimi göstermemi istiyor. Pozisyonum sağ bek olsa da farklı değil. Kerem'e karşı oynadım, çok iyi bir oyuncu ve aramızda iyi mücadele oldu. Final pasını iyi yapmaya çalışıyorum. Ben aslında kendimi hala ofansif oyuncu olarak görüyorum. Genç yaşlardan beri oynadığım stil bu. Farklı pozisyonlarda oynamak güzel. Hocamız memnun ki beni sağ bek olarak koyuyor. Ben şikayetçi değilim, önemli olan takıma katkı sağlayabilmek" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZIN MUTLULUĞU İÇİN SAVAŞIYORUZ"

Evlerinde oynadıkları her maçın hafızasında daha fazla iz bıraktığını ifade eden Samuel, "Her oynadığımız maçta daha gürültülü taraftar kitlesi var. Çok güzel bir atmosfer vardı bu maçta da. İlk geldiğim andan beri çılgın şeylerle karşılaşıyorum. Maç sonunda herkes çok mutluydu. Bizim amacımız da bu ve bunun için savaşıyoruz" dedi.

Bright Osayi-Samuel, kendisi hakkında çıkan transfer dedikodularını düşünmediğini ve sadece Fenerbahçe'ye odaklandığını söyledi.