Takvim'in haberine göre, piyasa değeri 10 milyon Euro civarında olan Bayo'da indirimin söz konusu olacağı da öğrenildi. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun menajeri ile bir araya gelecek. Eğer mali şartlar Fenerbahçe'nin istediği gibi olursa yönetim bu önemli fırsatı kaçırmak istemiyor.