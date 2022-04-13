THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 23. hafta erteleme karşılaşmasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv, temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu ağırladı.
Müsabakayı ev sahibi ekip 85-76 kazandı ve normal sezonu 5. sırada tamamlayarak play-offlarda 4. sıradaki Real Madrid'in rakibi oldu.
F.Bahçe Beko ise 10 galibiyet, 18 mağlubiyet alarak sezonu 12. sırada tamamladı.
ÇEYREK SONUÇLARI
İlk çeyrek: M. Tel Aviv 21-21 Fenerbahçe Beko
İkinci çeyrek: M. Tel Aviv 45-43 Fenerbahçe Beko
Üçüncü çeyrek: M. Tel Aviv 66-62 Fenerbahçe Beko