Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe derbi mücadelesinde sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın 3 yıldızına yakın takip! Arda Güler, Osayi Samuel ve Crespo...
Fenerbahçe'de bu sezon sergiledikleri performansla göz dolduran Arda Güler, Osayi Samuel ve Miguel Crespo için Avrupa ekipleri yakın takibe geçti. Bu 3 yıldızı Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde izleyecekler.
Bu maçın hazırlıkları sürerken sarı-lacivertli takım için flaş bir gelişme yaşandı.
Fotomaç'ın derlediği habere göre Galatasaray'la oynanacak derbide Fenerbahçe forması giyen 3 isim gözlem altında tutulacak. İşte ayrıntılar...