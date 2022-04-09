Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu başkanı, bugün yapılacak seçimle belli olacak.
Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.00-15.00 arasında yapılacak seçimde mevcut başkan Vefa Küçük'ün yanı sıra 3 aday daha var.
İşte seçim programı
Fenerbahçe Kulübü'nde yapılan bilgilendirmede seçim programı şu şekilde:
1- Açılış ve Seçim Divan Kurulunun oluşturulması,
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
3- Yüksek Divan Kurulu Başkan adaylarının konuşmaları,
4- Tüzüğümüzün 47. maddesine göre görev süreleri dolan ve önümüzdeki iki sene için Yüksek Divan Kurulu Başkanı ve Üyelerinin seçiminin yapılması,
5- Seçimi kazanan Başkan'ın konuşması,
6- Kapanış