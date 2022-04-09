Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu başkanı, bugün yapılacak seçimle belli olacak.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.00-15.00 arasında yapılacak seçimde mevcut başkan Vefa Küçük'ün yanı sıra 3 aday daha var.



İşte seçim programı

Fenerbahçe Kulübü'nde yapılan bilgilendirmede seçim programı şu şekilde:

1- Açılış ve Seçim Divan Kurulunun oluşturulması,

2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

3- Yüksek Divan Kurulu Başkan adaylarının konuşmaları,

4- Tüzüğümüzün 47. maddesine göre görev süreleri dolan ve önümüzdeki iki sene için Yüksek Divan Kurulu Başkanı ve Üyelerinin seçiminin yapılması,

5- Seçimi kazanan Başkan'ın konuşması,

6- Kapanış