BAŞKAN KOÇ DA 'TALISCA' DEDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da Beşiktaş'ın eski Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'ya Sarı-Lacivertli formayı giydirmeyi çok arzu ettiği ortaya çıktı. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Başkan Ali Koç'un 9 numarada Vedat Muric, 10 numarada da Anderson Talisca'nın oynamasını çok arzu ettiği ifade ediliyor.