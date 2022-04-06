Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan basını Al Nassr kulübünün, Mesut Özil'in transferi için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığını manşetlere taşıdı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde yılın takası! Al Mesut Özil'i ver Anderson Talisca'yı
Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Bu sebeple kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı lacivertli ekipte bazı futbolcular ile de yollar ayrılacak. Özellikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in geleceği sorgulanırken, gündeme bomba gibi düşen bir takas iddiası geldi. İşte ayrıntılar...
Ancak Takvim'in derlediği bilgilere göre Fenerbahçe'nin başka bir planı var.
FENERBAHÇE TAKAS PEŞİNDE
Fenerbahçe, Al Nassr kulübü ile zaman zaman sorunlar yaşayan Anderson Talisca'yı Mesut ile takas ederek kadrosuna katmak istiyor. F.Bahçe bu transfer için bir miktar para vermeye de razı.