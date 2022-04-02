Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele sarı lacivertli ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle noktalandı. Maçın ardından son golün sahibi Arda Güler konuştu.

Arda Güler'in açıklamalarından satır başları;

Mert Hakan abi bana hep iyi davranıyor. Burada da bana pası attı. Her zaman ekstra çalışmalar yapıyorum. Videolar izliyorum maçlardan önce nasıl goller atabilirim diye.

Özgüven, kaygı ve stresle alakalı bize alt yapıda dersler veriyorlardı. Onları sahada uyguladığım için mutluyum. Yasin hocam da maçtan önce kaleci ile ilgili beni uyardı. Golümü attığım için mutluyum.