Bu sezon sol bek arayışında olan Fenerbahçe o bölgede Ferdi Kadıoğlu'nu denemişti. Sarı-lacivertlilerin teklif yaptığı isim ortaya çıktı. İşte detaylar…
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin o isme teklif yaptığı ortaya çıktı!
Transfer haberleri... Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Santos takımında oynayan sol bek Felipe Jonatan'a devre arasında transfer teklifi yaptığını ve bu teklifin kulüp tarafından reddedildiğini açıkladı. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 31.03.2022- 15:58 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022- 16:01
Brezilya basınından UOL, Fenerbahçe'nin teklif yaptığı o ismi açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde Santos takımında forma giyen Felipe Jonatan için 2.8 milyon Euro önerdiği fakat bu teklifin reddedildiği belirtildi.