TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin o isme teklif yaptığı ortaya çıktı!

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin o isme teklif yaptığı ortaya çıktı!

Transfer haberleri... Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Santos takımında oynayan sol bek Felipe Jonatan'a devre arasında transfer teklifi yaptığını ve bu teklifin kulüp tarafından reddedildiğini açıkladı. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 31.03.2022- 15:58 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022- 16:01