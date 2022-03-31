Fenerbahçe'nin de istediği tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus'a Suudi Arabistan'dan büyük piyango vurdu.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'ya Jorge Jesus'tan kötü haber!
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken listedeki isimlerden biri olan Jorge Jesus'a büyük piyango vurdu. Record'un haberine göre, Suudi Arabistan takımı Al-Nassr, yıllık 10 milyon Euro karşılığında Portekizli çalıştırıcıyla anlaştı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 31.03.2022- 11:03
Record'da yer alan habere göre Portekizli teknik direktör Al-Nassr ile yıllık 10 milyon Euro karşılığında anlaştı.
Suudi Arabistan Ligi'nde 2018-2019 sezonunda Al-Hilal'in başında 20 maça çıkan 67 yaşındaki teknik direktör 2.45 maç başına puan ortalaması başarısını yakaladı.