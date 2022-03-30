Fenerbahçe Shakthar'ın solbeki İsmaily ile yaptığı görüşmeler sırasında Ukrayna kulübünde oynayan Pedrinho ve Marlon'un transferi gündeme geldi. Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında olan iki yıldız için Sarı-Lacivertliler'in her türlü fedakarlığı yapabileceği vurgulandı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan transfer harekatı! Bombalar peş peşe patlayacak
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Yeni sezon öncesi kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı lacivertli ekipte, Shakhtar Donetsk harekatı başladı. Kanarya, Ukrayna ekibinden 3 yıldızı gündemine aldı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2022- 08:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022- 08:00
3'ÜNÜ BİR ARADA ALMAK İSTİYOR
Fenerbahçe üç Brezilyalı yıldızı aynı anda transfer etmek istiyor. Sarı-Lacivertliler böylece yeni sezonda birbirini tanıyan 3 ismin de takıma daha faydalı olabileceğini düşünüyor.
DEVLER DE İKİ YILDIZIN PEŞİNDE
Ancak piyasa değeri çok yüksek olan iki yıldıza Avrupa'nın çeşitli takımlarından da teklif geldiği öğrenildi. F.Bahçe 3 oyuncuyu birlikte transfer etme kozunu kullanmak istiyor.