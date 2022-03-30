Fenerbahçe Shakthar'ın solbeki İsmaily ile yaptığı görüşmeler sırasında Ukrayna kulübünde oynayan Pedrinho ve Marlon'un transferi gündeme geldi. Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında olan iki yıldız için Sarı-Lacivertliler'in her türlü fedakarlığı yapabileceği vurgulandı.