Yeni sezonda takımın başına kariyerli bir teknik adamı getirmek isteyen Fenerbahçe Alman Milli Takımı'ndan ayrılan Joachim Löw ile uzun bir süredir temas halindeydi.
Fenerbahçe'de Roberto Mancini sürprizi!
Fenerbahçe'de gelecek sezon hocanın kim olacağı merak edilirken listede birçok adayın adı var. Sarı-lacivertlilerde bu doğrultuda Joachim Löw, Jorge Jesus gibi isimlerin adı öne çıkarken listeye son olarak ülkemizde Galatasaray'ı çalıştıran ve İtalya Milli Takımını çalıştıran Roberto Mancini ismi eklendi. İşte son detaylar...
Yeni sezonda takımın başına kariyerli bir teknik adamı getirmek isteyen Fenerbahçe Alman Milli Takımı'ndan ayrılan Joachim Löw ile uzun bir süredir temas halindeydi.
Bunun yanında Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile de görüşmelere devam ediliyor. Takvim'in derlediği habere göre ancak Fenerbahçe'de önemli bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi.
Sarı-Lacivertli kurmaylar İtalya Milli Takım'ındaki görevinden ayrılmayı planlayan Roberto Mancini'yi de listesine dahil etti. Daha önce Galatasaray'da görev yapan, İtalya'yı EURO 2020 şampiyonluğuna taşıyan Mancini, İtalya'yı Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanamayınca böyle bir karar aldı.