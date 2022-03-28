Fotomaç'ın haberine göre; hedefte Kasımpaşa'nın gözde isimleri Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Umut Bozok var. Kanarya, İstanbul temsilcisi ile sözleşmeleri devam eden 3 genç futbolcu için de lacivertbeyazlı kulüple görüşmelerin startını verdi.