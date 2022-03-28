Süper Lig'de kötü geçen sezonların ardından başkan Ali Koç kusursuz bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe bu sezon Kasımpaşa'da yıldızları parlayan 3 yerli oyuncu için harekat başlattı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Paşa seferi! Gündemde Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Umut Bozok var
Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor. Yeni sezon öncesinde kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı lacivertliler, bir yandan yabancı statüsünü de göz önünde bulunduruyor. Gelecek sezon ilk 11'de 4 yerli oyuncunun oynayacağı sistem sebebiyle Kanarya, Kasımpaşa'dan 3 futbolcuyu gözüne kestirdi. İşte ayrıntılar...
Sarı-lacivertliler gelecek sezon ilk 11'de 4 yerli oynayacağı için planlarını da bu doğrultuda yapıyor.
Fotomaç'ın haberine göre; hedefte Kasımpaşa'nın gözde isimleri Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Umut Bozok var. Kanarya, İstanbul temsilcisi ile sözleşmeleri devam eden 3 genç futbolcu için de lacivertbeyazlı kulüple görüşmelerin startını verdi.