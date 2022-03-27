Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosunu erkenden inşa etmek istiyor. Henüz yeni teknik adam belli olmamasına rağmen kimsenin reddetmeyeceği futbolcular ile görüşmeler sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'ya Ismaily transferinde Portekiz'den iki rakip!
Fenerbahçe, yıllardan beri süregelen sol bek sorununu Ismaiy transferiyle çözmek istiyor. Deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertlilere, bu transferde 2 de dev rakip çıktı. Shakhtar'dan ayrılacak olan oyuncu için iki Portekiz ekibi devreye girdi. İşte ayrıntılar...
Bunlardan biri de Shakhtar Donetks forması giyen Ismaily. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından FIFA ile UEFA'nın kararı doğrultusunda bu ülkelerin takımlarında forma giyen oyunculara fesih hakkı tanınmıştı.
Sol bek arayışındaki Kanarya da Ukrayna'nın Shakhtar takımında forma giyen İsmaily'ye kanca attı. Tecrübeli oyuncu da yeni maceraya sıcak bakıyor.