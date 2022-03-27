FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'ya Ismaily transferinde Portekiz'den iki rakip!

Fenerbahçe, yıllardan beri süregelen sol bek sorununu Ismaiy transferiyle çözmek istiyor. Deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertlilere, bu transferde 2 de dev rakip çıktı. Shakhtar'dan ayrılacak olan oyuncu için iki Portekiz ekibi devreye girdi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2022- 07:30 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022- 07:30