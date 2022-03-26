HALA EN SKORERLERDEN

Fotomaç'ın haberine göre; futbolu ve fizik seviyesi eski günlerine göre 'yetersiz' görülse de Mesut Özil bu sezon Fenerbahçe'de en fazla skor katkısı veren isimler arasında yer alıyor... 33 yaşındaki yıldız; Süper Lig ve Avrupa'da 26 resmi maça çıkarken 9 gol+2 asistle 11 gole katkı sağladı.

