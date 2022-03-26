Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılmasının yankıları sürerken Mesut Özil konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Play Spor'a konuşan Özil'in, "Takımın izin günlerinde Almanya'ya gittim. Dönüşte antrenman saati için aradım. 'Senin gelmene gerek yok' yanıtını aldım. Kadro dışı kararından haberim yoktu" dediği iddia edildi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın dünya yıldızı Mesut Özil kadro dışı kaldığını böyle öğrendi!
Fenerbahçe'ye transferiyle büyük ses getiren Mesut Özil, performansıyla bir türlü beklentileri karşılayamadı. Fenerbahçe'de kadro dışı kalan deneyimli futbolcu bir süredir devam eden sessizliğini bozdu. 33 yaşındaki futbolcu, kadro dışı kalma haberini nasıl aldığını da anlattı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılmasının yankıları sürerken Mesut Özil konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Play Spor'a konuşan Özil'in, "Takımın izin günlerinde Almanya'ya gittim. Dönüşte antrenman saati için aradım. 'Senin gelmene gerek yok' yanıtını aldım. Kadro dışı kararından haberim yoktu" dediği iddia edildi.
Tecrübeli oyuncu dün ayrıca sosyal medya hesabından Fenerbahçe ve Türk bayrakları paylaşarak, "Aslolan Fenerbahçe'dir" yazdı... Sarı-lacivert kalplerin yer aldığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.
HALA EN SKORERLERDEN
Fotomaç'ın haberine göre; futbolu ve fizik seviyesi eski günlerine göre 'yetersiz' görülse de Mesut Özil bu sezon Fenerbahçe'de en fazla skor katkısı veren isimler arasında yer alıyor... 33 yaşındaki yıldız; Süper Lig ve Avrupa'da 26 resmi maça çıkarken 9 gol+2 asistle 11 gole katkı sağladı.