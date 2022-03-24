FLAŞ VALENCIA GELİŞMESİ!

Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'de Enner Valencia ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un aktardığı bilgilere göre; Ekvadorlu yıldızın sakatlıktan dolayı değil, özür dilemediği için oynamadığı ortaya çıktı. Öte yandan Jose Sosa'nın da sezon sonuna kadar forma giyemeyeceği öğrenildi.