Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Kayserispor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de büyük deprem! Mesut Özil ve Ozan Tufan...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yükselen bir ivme yakalayan Fenerbahçe'de şok bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuları Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı. İşte iki oyuncunun kadro dışı bırakılma sebebi... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerde Arsenal'den transfer edilen Mesut Özil ve sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiralanan ancak sezonun ikinci yarısında yeniden takıma dönen Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı.
Mesut Özil, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan Konyaspor maçına ilk 11'de başlamış ancak ilk 45 dakikanın sonunda oyundan alınmıştı. Ozan Tufan ise mücadeleye son dakikada dahil olmuştu. İki futbolcunun bu karar üzerine teknik direktör İsmail Kartal' sert tepki gösterdiği ve bunun sonucunda kadro dışı kaldıkları öğrenildi.