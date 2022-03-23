Son olarak Süper Lig'de Konyaspor'u mağlup eden ve ligde 2. sırayı zorlayan Fenerbahçe'de operasyon başlıyor. Sarı lacivertliler, sezon sonu için planını belirledi.
FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 yolcu birden...
2021-2022 sezonunda istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, Avrupa ve Türkiye Kupası defterini erken kapattı. Sarı-lacivertliler gelecek sezon çalışmalarına da şimdiden başlarken, ilk etapta kadrodaki şişkinliği gidermek ve maliyeti azaltmak istiyor. Bu doğrultuda Kanarya'da 4 ayrılık birden yaşanacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; İlk etapta elindeki yüksek maaş alan isimlerden kurtulmak isteyen Fenerbahçe'de, 4 isimle yolların ayrılması yönetim ve teknik heyet kararıyla netleşti.
Bununla beraber Fenerbahçe, gelecek sezon uygulanacak yabancı kontenjanından da yararlanmak isterken, yabancı futbolcuları göndermenin daha iyi olacağını düşünüyor. İşte o isimler...