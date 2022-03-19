Ancak Sabah'ın haberine göre yetenekli oyuncu kararını vermişti. Henüz 15 yaşında olan İsak, Fenerbahçe'yi seçerken bunun nedenini, "Herkes 30 yaşından sonra Fenerbahçe'ye gidiyor. Ben kulübüme daha erken gidip hizmet etmek istiyorum. Eğer ayrılacaksam da Fenerbahçe'ye para kazandırarak gitmek benim için en doğrusu" sözleriyle açıkladı.