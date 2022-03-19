Sarılacivertli takımın, yeni 'Harika Çocuk' olarak lanse edilen transferi İsak Vural, aileden Fenerbahçeli... İsveç'te doğan, ardından Portekiz'in Benfica takımına geçen 15 yaşındaki oyuncu, Türk bir baba ve İsveçli bir annenin oğlu...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsak Vural gerçeği ortaya çıktı! Rui Costa...
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İsak Vural'ın, küçük yaşlardan itibaren sarı-lacivertli renklere gönül verdiği ve Benfica A Takımı'na alınmayınca Fenerbahçe'yi seçtiği öğrenildi. İsak Vural, İstanbul uçağına binmeden kendisini geri çevirmek için havaalanına, ayağına kadar gelen Benfica Başkanı Rui Costa'yı bile dinlemedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Üstelik hem babası hem annesi hem de anneannesi eski bir futbolcu. AIK Stockholm forması giymiş olan baba Cüneyt Vural da 2002'deki eşleşmede AIKFenerbahçe maçını Fenerbahçe tribününde izlemiş. Oğlu İsak ise küçüklüğünden beri Fenerbahçe aşkıyla büyümüş.
İsak'ın Benfica'dan ayrılış süreci A Takım'a alınmamasıyla başladı. Genç oyuncu, bu sebepten dolayı köklerinin takımı olan Fenerbahçe'yi seçti.