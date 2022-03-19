Süper Lig'de ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe bu hafta oynanacak kritik Konyaspor maçının planlarını hazırlıyor. Son 5 lig maçında 13 puan toplayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, Mesut Özil'den faydalanmak istiyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın Mesut Özil planı ortaya çıktı!
Süper Lig'de ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe, Konyaspor ile çok kritik bir maça çıkacak. Karşılaşma öncesinde sarı lacivertli takımın Mesut Özil planı da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Alanyaspor deplasmanında attığı gol ve oynadığı futbolla beğeni toplayan Özil'in mevkii bozulmayacak.
Milliyet'in haberine göre; tecrübeli yıldız yeniden oyunun merkezinde olacak.