Fenerbahçe yönetimi Diego Rossi hakkında sözleşme açıklamasında bulunmuştu.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Flamengo başkan yardımcısından transfer açıklaması! "Diego Rossi..."
Fenerbahçe transfer haberi | Spor Toto Süper Lig'de Avrupa umutlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'nin adı transfer gündeminde sıkça anılmaya başladı. Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, Uruguaylı futbolcu hakkında transfer açıklamasında bulundu. İşte o flaş gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Sarı-lacivertli yönetim, Uruguaylı futbolcunun sözleşmesi hakkında, "Futbolcumuz Diego Rossi ve Kulübü ile 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuzun sözleşmesinin 4 yıla uzaması opsiyonun kullanılması şartına bağlıdır." ifadelerini kullanmıştı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde formunu artıran kanat oyuncusu, Alanya maçında gösterdiği 1 gol 1 asistlik performansla göz doldurdu.