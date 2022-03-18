FENERBAHÇE HABERLERİ - Bright Osayi-Samuel için karar verildi! Eğer takımda kalırsa...

Fenerbahçe'de bu sezon çıkış yapan oyunculardan birisi de Osayi Samuel oldu. Hem Vitor Pereira hem de İsmail Kartal yönetiminde takımın değişmezlerinden birisi olan Nijeryalı futbolcunun geleceği merak konusuydu. 24 yaşındaki oyuncu için karar verildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2022- 10:17